Ob sie nun im Stabilo-Look ein Leuchten auf die Strassen bringt, oder uns mit ihrer Anzug-Sammlung selbiges in die Augen zaubert – geht es um kugelsicheres Styling, macht Blake Lively so schnell keiner etwas vor. Trotzdem: Das alles ist nichts im Vergleich zu den Schwangerschafts-Looks des Ex-Gossip-Girls. Dreimal durften wir bereits mitverfolgen, wie elegant man eine Baby-Kugel à la Lively so verpacken kann. Und als sie nun während des «10th Annual Forbes Power Women's Summit» ihre neue Kugel präsentierte, hat unser Herz einen kleinen Sprung gemacht.