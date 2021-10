Umgezogen: Anzüge sind jetzt plötzlich ungezogen

Es ist das Beste für alle Beteiligten: Schafft euch einen Lederanzug an

Der Anzug muss überdacht werden. Wir haben nun einfach beschlossen: Der Lederanzug ist das neue Kleine Schwarze. Eine Lederjacke nämlich hat jeder. Die steht an jeder Ecke mit Zigarette am Ärmel kleben, eine Lederjacken sagt rein gar nichts mehr aus. Rockig? Bitte. Peinlich, wenn man insgeheim Luca Hänni gar nicht so übel findet. So ein Anzug aber hat was Strenges, das Material Leder etwas Dominantes. Na...? Gehts betörender?