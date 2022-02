Korrekt Athleisure. Leggings und Trainer sind ECHTE Hosen geworden, Turnschuhe trägt man längst zum Anzug, wenn man cool sein will. Und erinnert euch bitte kurz an den modischen Ritterschlag, mit dem die neue Vizepräsidentin Kamala Harris von der US-Vogue geehrt wurde, indem sie in Jeans und Sneakers vom Februar-Cover lächelte. Auch da war das Internet empört. Aber gelacht hat da keiner. Schliesslich verkündete Harris ihren Wahlsieg über Instagram damals selbst im «We did it, Joe»-Video. Ganz spontan beim Joggen. Der nimmt man das ab. So wie auch Trump die doofen Basecaps oder JFK die entspannten Segel-Looks. Aber Scholz, der Deutsche, soll bitte mit Krawatte ins Bett und auch so aufstehen.