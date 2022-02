Free the ... everything & everyone

Andrea Adamo, Kopf des italienischen Brands Andreadamo und Designer des Bikinis, sieht den Körper als Tempel, die äussere Hülle in all seinen Dimensionen als seinen Garten Eden. Und hier hat er mal ein bisschen rumgepflanzt. Und da man erntet, was man sät, wachsen nun winzige Blüten auf den Oberkörpern seiner Musen. Zum Beispiel auf Gilda Ambrosios. Ihre Influencer-Kolleginnen jubeln. Von French Girl Camille Charriere gibts ein «Wow», die bunte Dänin Emili Sindlev schickt eine Flamme und die Schweizerin Fiona Zanetti stöhnt «damm girl 🥵🥵🥵». Alle werden den Bikini haben wollen, weil er den Mikro-Bikini verspielt auf ein neues Level hebt. Weil er hot ist. Aber wegen der Häkel-Optik auch etwas Hippieskes hat. Und das verleiht uns das so lang verloren geglaubte Gefühl der Freiheit.