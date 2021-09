Entweder oben oder drunter ohne

Wenn mit BH, dann durchsichtig und als Top

In letzter Zeit wurde diverse Male und in vielen Artikeln das Ende des BHs eingeläutet. Während der Fashion Week, auf Instagram, auf den roten Teppichen, trägt man sie nun doch wieder zur Schau. Als Top – ziemlich durchschaubar. Heisst das, wenn wir schon einen tragen: Make it count? Und ist das Konzept vom sichtbaren – beinahe unsichtbaren – BH alltagstauglich?