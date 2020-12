Wer hat den Stiefel-Trend des Winters wohl erfunden?

Jap, die klassischen Stiefel mit hohem Schaft, die glatt als Reit-Equipment durchgehen, stecken gerade an so ziemlich jedem Fuss, der was auf sich hält. Der dazugehören möchte. Der trendbewusst durchs Leben stiefeln will.

Aber taucht zwischen all euren gespeicherten Inspirationen eigentlich auch Kate Middleton auf? Die hats nämlich – wie man so schön sagt – erfunden. Die 38-Jährige hatte die Boots der Stunde schon im Schrank, als sie und William gerade ihre Beziehung öffentlich machten. Und das ist laaange her. Wie lang genau, das verrät euch unsere Galerie.