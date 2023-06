XXL-Hüte sind diesen Sommer ein Fashion-Statement

Dieser Sommer-Modetrend ruft nach Urlaub an der französischen Riviera. Er steht für einen luxuriösen, eleganten und glamourösen Stil: Übergrosse Sonnenhüte mit breiten Krempen sind in diesem Fashion-Sommer ein absolutes Must-have in der Garderobe. Darum sollten Mode-Liebhaberinnen jetzt in einen XXL-Hut investieren.