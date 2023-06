6 Hotels, die über den Boden schweben

My Arbor, St. Andrä in Südtirol

Sich erden – das bedeutet, inneren Halt zu finden. Die Südtiroler Familie Huber hat das wörtlich genommen und mit dem Architekten Paul Seeber ein stimmiges Gesamtkonzept erarbeitet: Das My Arbor ist ein Baumhotel, auf Stelzen wie Stämmen erbaut, hoch oben in den Wipfeln der umliegenden Bäume. Als himmelhohes Adults-Only-Refugium am bewaldeten Hang der Plose, dessen Zimmern und Suiten manchmal bis zu 35 Meter hoch liegen und wie ein gigantisches Nest über Wald und Wiese floaten, fügt es sich perfekt in die Natur ein. Das Besondere: Von jedem der wolkengleichen Betten blickt man ins saftige Grün und auf die Südtiroler Berge. Die Südseite der Räume ist stets komplett verglast, die weiche Sofa-Kuschelecke scheint schwerelos aus den Zimmern herauszutreten. Auch im Spa schwebt man über den Tatsachen: In den Kuschelhäuschen, die sich vor dem Spa auf der Wiese tummeln, liegt man in privater Zweisamkeit unter einem Holzdach auf beheizbaren Polstern und blickt in die unberührte Natur. Zum Wellnessbereich gehört zudem eine wohl- designte Wellnesswelt aus Holz, die mit malerischen Pools, Ruheräumen, fünf Saunen und thematischen Aufgüssen lockt.