Augen zu und durch die Jurte – Auf einen Tee in die Mongolei

II. Das Mountain Ashram Spa im Hotel Cervo, Zermatt

Die Luft ist warm und kräutergeschwängert, die drallen Sitzsäcke nehmen den Körper wohlig in sich auf. In der Mitte des Zeltes flackert eine Kerze, eine kleine Kuppel lässt den Blick in den Himmel frei. Von der Sauna und vom unendlich scheinenden Onsen-Bad ermattet, nippen Entspannungshungrige an Tee aus lokalen Kräutern der Zermatter Natur, deren ätherische Öle sich in den Sauna-Aufgüssen wiederfinden. Man wähnt sich für einen Augenblick in der Mongolei, nur warten draussen keine Pferde, sondern das Matterhorn.

Das gesamte Konzept des Zermatter Hotels Cervo vereint die Bergwelt widerspiegelndes Glas mit heimischem Holz, Luxus mit Tradition, Erlebnis mit Ruhe und vor allem: Heimweh mit Sehnsucht. Wer das Beste aus beiden Welten will, der landet früher oder später in der gemütlichen Tee-Jurte unter den Walliser Baumwipfeln. Oder an der Rezeption. Weil dort stets ein anderer attraktiver junger Mann mit kecken Locken zur Verfügung steht, der einem den Weg zum Mountain Ashram Spa weist.

cervo.swiss