Pariser Hektik vs. Walliser Ruhe

Auf Knopfdruck öffnet sich im Heck gar eine Pick-up-ähnliche Landefläche samt Buchsen zum Laden aufgeschnallter E-Bikes. Auch das Parkierproblem hat Buzyn gelöst: «Das Auto setzt dich ab und fährt autonom zum Treffpunkt am Ende des Biketrails.» Wo sonst liesse sich solch ein abenteuerlustiges Concept Car glaubwürdiger präsentieren als inmitten der Urner Gipfel? Als Kind pendelte Buzyn zwischen Pariser Hektik und Walliser Ruhe. Ungezählte Wochenenden verbracht er mit seiner Familie bei Freunden in Crans-Montana, ging, wann immer möglich, hinaus in die Berge. Und versuchte, den Eltern – Psychologin und Chirurg – seine Leidenschaft fürs Autodesign schmackhaft zu machen. «Aber mein Vater meinte, ich solle doch lieber einen seriösen Beruf ergreifen», sagt Buzyn. Also zunächst ein Architekturstudium in Paris, dann erst der Master in Transportdesign – und gleich danach der erste Job bei Citroën. Über VW und Cadillac führte ihn sein Weg schliesslich nach Malibu. Ein Traumjob? «Im Grossraum Los Angeles sprudelt die Autokultur. Kaum gehe ich vor die Türe, sehe ich fantastische Autos. Supercars, Klassiker, neue Modelle, Hot Rods. Pure Inspiration.»