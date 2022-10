Allerdings dürfe man nicht verzweifeln, wenn der Job dann doch nicht den lang ersehnten Flow bringt. Flow? Das ist ein Konzept, das laut Keller in jedem erfüllten Berufsalltag zu finden ist. Kurz erklärt: Vom Flow spricht man, wenn man dermassen in der Arbeit aufgeht, dass man Zeit und Anstrengung vergisst. «Man sollte also immer leicht gestresst sein, aber trotzdem eine gesunde Balance schaffen.»