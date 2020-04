Ein Instagram-Account, so harmonisch und ruhig bespielt, dass so manchem Influencer schwindelig werden dürfte: Julia und Dominic, das Dream-Team hinter der Shop-Schatzkiste Clomes, wissen, was Schöngeister heutzutage wollen: Ein Trio an handgeschliffenen Goldringen an einer gebräunten Hand zu einem dezentem Ketten-Gelage auf einem monochromen Look. Eine von Menschenhand geflochtene Tasche und ihr Schattenspiel. Pastellfarbenes Holzspielzeug – zwischen Trockenblumen drapiert. Mhm, das zieht. Schon seit sieben Jahren gehen ihnen Ästheten ins Internetz, bis Ende letzten Jahres konnte man in der Berner Länggasse in den kleinen Showroom spazieren. Man träumte grösser und zog im Januar in die Altstadt, schuftete Tag und Nacht, um Ende März einen nigelnagelneuen Laden in Bern zu eröffnen. Man ahnt es – dazu kam es nie.

Zum Glück gibt es ja aber das World Wide Web und genau da schillert das handverlesene Clomes-Universum aus Fashion, Beauty und Interior-Krimskrams von Handwerkskünstlerinnen und eigenständigen Designern aus der ganzen Welt weiterhin vor sich hin. Wir fordern bei Julia schon jetzt einen Begrüssungsdrink im neuen Shop ein, wenn das alles hier vorbei ist, und haben ihr bei der Gelegenheit ein paar Fragen gestellt.