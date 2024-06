In die Baditasche gehört für viele ein Buch, doch manchmal ist nach einem Arbeitstag das maximale Lesepensum erreicht und es ist Zeit für eine andere Beschäftigung. Ein Hobby, von dem man am Ende noch etwas hat, ist da unbezahlbar. Darum lassen wir unsere alte Liebe zum Häkeln wieder auflodern. Die Arbeit mit Faden und Nadel kombiniert Meditation mit Mode. Aus diesen Gründen lohnt es sich, wieder in den Handarbeitsunterricht abzutauchen.