Was zur Hölle ist ein Flusensieb?

Das Flusensieb ist der Held, der Fremdkörper in der Wäschetrommel abfängt. Diese ominösen Fremdkörper können Fussel, Taschentücher, Münzen und alles andere sein, das aus Versehen in Hosen- und Jackentaschen liegengeblieben ist. All diese kleinen Bösewichte aber sammeln sich irgendwann im Sieb. Die Folge: Die eigentlich frische Wäsche verlässt den Tumbler mit der Zeit immer fusseliger. Was zu tun ist, versteht sich von selbst. Das Flusensieb will regelmässig gereinigt werden.