Bürste reinigen – so gehts!

Warum müssen wir unsere Bürste überhaupt reinigen?

Die Antwort darauf ist simpel. Denn wieso unseren Kopf von Schmutz befreien, wenn wir ihn anschliessend sofort wieder mit selbigem in Berührung bringen? Wie auf so ziemlich allem in der Wohnung sammelt sich nämlich auch auf der Bürste Staub. Hinzu kommen dann noch eure Everyday-Stylingprodukte wie Spray, Gel oder Öl. Und die schmiert ihr euch mit eurer Bürste dann jedes Mal nach der Wäsche ganz ungeniert ins frische Haar. Als Resultat wird euer Schopf gleich wieder fettig – unnötig.