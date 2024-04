Unsere Favoriten

Spinat und Pinienkerne

Wenn es sehr schnell gehen soll, koche ich Orecchiette in Salzwasser und röste währenddessen Pinienkernen in einer Bratpfanne, bis sie leicht bräunlich sind. Danach brate ich Zwiebeln und Knoblauch an, lösche sie mit Weisswein ab, gebe frischen Spinat, Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft dazu und vermische alles zusammen mit den Orecchiette. Am Schluss streue ich die Pinienkerne und frischen Parmesan über das Gericht.