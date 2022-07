Die Herausforderungen und Chancen des rückläufigen Neptuns

Die Konstellation rückläufiger Neptun und das Sternzeichen Fische ist laut Horoskop doppelt schwierig. Denn der Planet Neptun symbolisiert Illusion und Träume ebenso wie das Sternzeichen. Deshalb wird es in dieser Zeit schwer sein, klar zu sehen und die Dinge für das anzunehmen, was sie sind. Hinterfragt deshalb in dieser Zeit bitte jedes Angebot, was man euch offeriert – sei es im Job oder privat. Lasst euch gleichzeitig aber auch auf die Energie des rückläufigen Jupiters ein und lasst euren Träumen freien Lauf. Diese Phase eignet sich besonders dafür, seine Wünsche und Ideen zu manifestieren, um sie dann in die Tat umzusetzen.