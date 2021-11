Diese Bettwäsche erhitzt die Gemüter im Schlafzimmer

Entzückend! Aber, wie alles in der Mode, geschmackssache. Ein wenig erinnert der zerzauste Look an ein unordentliches Teenager-Zimmer. Mag sein, dass eine solche Disharmonie gut in die Gegenwart passt. Sogenannte Ugly Fashion (Dekonsturiertes, Schönheitsideale hinterfragendes) ist ja schon lange an aller Füsse und Körper. Kein Wunder, hält sie auch Einzug in die Schlafzimmer. In einer Zeit, in der nichts mehr zueinanderzufinden scheint, passt irgendwie alles.