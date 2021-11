Warum schwillt der Busen vor der Periode an?

Hormonchaos

Im Fachjargon werden die zyklusbedingten Spannungen Mastodynie genannt. Schuld daran sind mal wieder die Hormone (klar, wer sonst?). Während in der ersten Zyklusphase die Östrogene dominieren, steigt in der zweiten Hälfte das Progesteron rasant an. Durch das Hormon-Auf und -Ab kommt es unmittelbar vor der Periode zu Ödemen, sogenannten Wassereinlagerungen – auch in den Brüsten.