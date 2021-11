Zu viel von einer bestimmten Sache ist selten gut für uns. So können wir es schnell mit Koffein, Zucker oder auch Salz übertreiben. Landet zu viel von Letzterem in unserem Körper, kann das verheerende Folgen für die Gesundheit haben: Die Niere leidet und der Blutdruck schiesst in die Höhe.