Style: Was genau passiert bei einer Massage mit Bergkristallen?

Rosana: Körper, Geist und Seele werden bei dieser besonderen und tiefenwirksamen Massage berührt und in Einklang gebracht. Jeder Stein spricht aufgrund seiner ganz eigenen Zusammensetzung individuell auf diese Bereiche an. Die Kristallmassage beginnt auf der Rückseite des Körpers, da die wichtigsten Chakren (die verschiedene Energiezentren im Körper, die mit bestimmten Nervenbündeln und inneren Organen korrespondieren) auf der Linie der Wirbelsäule sitzen. Ziel ist das Gleichgewicht aller Chakren, was auch bedeutet, das uns nichts weh tut. Ich beginne also mit der Beseitigung von Schmerzen – ich deblockiere, indem ich zuerst mit den Händen massiere, bevor ich die Wirbelsäule mit den Kristallen ausrichte. Es entsteht eine chemische Verbindung: Die Energie der Kristalle wirkt und Endorphine werden freigesetzt. Sind Chakren blockiert, wird sich kein Kristall erwärmen, da dann kein Energiefluss stattfindet. Sobald das Chakra ausgeglichen ist, erwärmt sich der Kristall, da die Energie fliesst.