Haare lufttrocknen statt mit dem Föhn

Nach der Haarwäsche ist der Föhn für viele ein unverzichtbares Gerät. Der Vorteil: Schon in wenigen Minuten ist das nasse Haar getrocknet. Der Nachteil: Ein typischer Föhn verbraucht zwischen 1.200 und 2.200 Watt pro Stunde. Nur zehn Minuten Haare föhnen frisst also rund dreimal mehr Strom als eine Stunde Fernsehen! Die bessere Alternative: das Lufttrocknen der Haare. Zwar dauert das etwas länger als das Föhnen, spart dafür aber Strom und schont die Haare vor Strapazen. Nasses Haar am besten in ein Mikrofasertuch einwickeln und nach einigen Minuten trocken tupfen, danach an der Luft trocknen.