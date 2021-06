Gewusst? Diese Inseln kann man mieten

Majorsgrund in Finnland

Wer skandinavisches Flair spüren möchte, versucht es am besten mit Majorsgrund vor der Küste Westfinnlands. Die Webseite verspricht echtes Robinson-Crusoe-Feeling. Bis zu zehn Gäste finden auf der 240 Meter langen und 110 Meter breiten Insel Platz, die sich somit leicht zu Fuss erkunden lässt. Zusätzlicher Pluspunkt: Das UNESCO-Welterbe Kvarken-Archipel liegt quasi vor der Haustür. Ist einem das Inselchen doch zu einsam oder das Selbstversorger-Dasein zu umständlich, bietet sich eine Stippvisite in die Stadt Vaasa an, die sich ganz in der Nähe befindet.