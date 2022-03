Gedeckter Apfelkuchen, Sangria, Curry – all diese Schmankerl haben eins gemeinsam. Mit einer Portion Zimt laufen sie zu Hochtouren auf. Der kleine Exkurs in die kulinarische Vielfalt des Gewürzes soll aber nicht als Appetitanreger dienen (kann aber gerne als Essens-Inspiration genutzt werden), sondern die Relevanz von Zimt aufzeigen. Was wären die Gerichte und Getränke nämlich ohne Zimt? Richtig, unvollständig. Wie Frodo ohne Sam oder Raclette ohne Käse. Neben seinem weihnachtstypischen Geschmack hat Zimt aber so einiges mehr drauf. Vor allem im Garten entwickelt es sich zur Geheimwaffe. Ihr sucht zum Beispiel nach einem natürlichen Mittel gegen das grosse Krabbeln im Blumenbeet? Wir helfen weiter: