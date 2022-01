Ihr solltet eure Wohnung JETZT mit Salbei ausräuchern

Auf Instagram sehen wir ständig Stories, in denen Menschen Salbei räuchern. Mit fliessenden Bewegungen schwenken sie ein qualmendes Bündel durch den Raum oder über ihr Meditationskissen, oft begleitet von sanfter Musik im Hintergrund. Was hat es damit auf sich? Braucht man das? Jetzt, wo man ganz frisch in ein neues Jahr starten und Negatives hinter sich lassen will? Wir bringen Licht ins Dunkel.