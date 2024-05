Indoor-Garten – so machen wir uns den Traum wahr

Grünpflanzen in der Wohnung instand zu halten, ist definitiv eine Kunst für sich. Während bei den einen die Ableger nur so spriessen, gehts bei den anderen langsam, aber sicher auch dem letzten Kaktus an den pieksigen Kragen. Bei Letzteren oft der verhängnisvolle Fehler: Das Pflänzchen steht am falschen Platz. Zu viel Licht, zu wenig Licht, zu viel Schatten, zu wenig Schatten – all das kann dem Gewächs heftig aufs Gemüt schlagen.