Maison Gassmann in Zürich

Muss jetzt ein Umdenken stattfinden? Wie geht man kreativ mit der Situation um?

Definitiv. Seit einiger Zeit machen uns die schnellen Verkaufszyklen in der Branche Sorgen. Die Krise hat schonungslos aufgezeigt, wie schädlich und wenig nachhaltig die dadurch resultierende Überproduktion ist. Manchmal zerreisst es mir das Herz, dass Kleider, die mit so viel Liebe designt, kreiert und produziert wurden, so schnell in den Sale kommen und nach nur vier Monaten «ablaufen». Wir haben bereits angefangen, in Brands zu investieren, die zeitlosere Produkte kreieren und nachhaltiger produzieren. Das werden wir weiterhin tun. Auch, wenn die Freude an immer neuen Produkten toll sein kann, ist es doch viel schöner, wenn man etwas wirklich Spezielles kaufen kann, an dem man jahrelang Freude hat.