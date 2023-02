Mit dem Tannenzapfen-Trick leben Pflanzen länger

Wie sie funktioniert, erklärt Content Creator Hiro auf seinem TikTok-Kanal. Alles, was er dafür braucht, ist ein Tannenzapfen, idealerweise von einer Fichte oder Kiefer. Dieser wird rund zwei Zentimeter tief in die Pflanzenerde gesteckt und mit Wasser begossen. Ist die Umgebung feucht genug, schliessen sich die Schuppen des Zapfens. Indem er sich wieder öffnet, zeigt der Tannenzapfen an, dass es Zeit zum Giessen ist.