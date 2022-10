Gardinen wie Frauen, Schränke wie Orte

So sind alle Badezimmerartikel bei Ikea nach skandinavischen Flüssen, Seen oder Buchten benannt. Bei Garten- und Balkonmöbel greifen die Möbelbauer dafür auf Namen von Inseln zurück. Betten und Schränke heissen wie Orte aus Norwegen, Gardinen wie schwedische Frauen und Regale werden einfach nach Berufen benannt (Expedit ist schwedisch für Verkäufer). Lediglich der Klassiker Billy trägt einfach den Vornamen seines Erfinders. Bei Schachteln, Uhren und Deko kommen die Namen aus der schwedischen Umgangssprache – und die klingen so herzig, dass wir sie allein der Bezeichnung wegen kaufen würden. Ein goldenes Windlicht heisst «Vindfläkt» – schwedisch für «Brise». Ein kleiner Wecker zum Hängen nennt sich «Sniffa», was «schnüffeln» bedeutet. Oh, und wo wir schon bei kleinen Dingen sind: Das Småland, in dem man bei Ikea die Kids vorübergehend unterbringt, während man Möbel shoppen geht, gibt es wirklich. Es ist eine Provinz mitten im Nirgendwo, in der auch die Idee zu Ikea geboren wurde. Ins Deutsche übersetzt heisst es so viel wie «kleine Gebiete» – als Aufenthaltsort für kleine Menschen (vor allem in Kombinationen mit Bällebädern und jeder Menge Spielzeug) also gar keine schlechte Idee.