Leise rieselt der Schnee, es wird schneller dunkel als man «Zwischen den Jahren» sagen kann. Wer jetzt gestresst von Baum zu Baum hetzt, der halte mal eben inne und geniesst die magische Zeit, die kommt. Ein neues Jahr. Neue Chancen, neue Herausforderungen. Ein neues Hobby? Eins, das Sinne und Geist gleichermassen stimuliert. Die Bündnerin Annina Müggler hat uns mit ihrem Projekt Moirée den Weg zu Digital Detox und Selfcare veredelt: Mit Puzzles, deren traumhafte Motive nach getaner Arbeit tatsächlich als Kunstwerk an der Wand (an die wir so lange uninspiriert gestarrt haben) durchgehen. Da tanzen keine Disney-Prinzessinnen. Kein Delfin springt durch den Sonnenuntergang. Man ermüdet nicht an Van Goghs expressivem Pinselstrich.

In der ersten Moirée-Edition darf man in ekstatischer Ruhe Werke ihrer Lieblingskünstler zusammenbasteln: In den leinenbezogenen Schachteln findet man ein Portrait vom Schweizer Walter Pfeiffer, ein Stilleben der iranischen Künstlerin Shirana Shahbazi und eine «Blume im Haar» von der deutschen Fotografin Larissa Hofmann – alles in 1000 Teilchen.

Wir haben mal bei Annina, die neben ihrer Arbeit als Verlegerin in der Kommunikation tätig ist, angeklopft, um nachzufragen, was Puzzlen auf ein neues Level hebt.