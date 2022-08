Die 7 schönsten Hotelpools der Schweiz

Wer sich jeden Wunsch von den Augen ablesen lassen will, ohne die eigenen von der spektakulären Aussicht abzuwenden, ist hier genau richtig: Egal, wo man sitzt oder liegt, der See liegt einem stets glitzernd zu Füssen. Man blinzelt ihm morgens vom Bett aus entgegen und begrüsst ihn mit einem Frühstück unter Palmen auf der hübschen Terrasse. Mag man sich zum Baden nicht aus der gediegenen Traumwelt herausbewegen, liegt man am vielleicht schönsten Pool des Landes. Klar, mit Seesicht. Auf Knopfdruck (und ich übertreibe nicht!) kommen hier die Aperol Spritzes angeflogen. Wer hungrig ist, snackt an der Bar in der üppig bewachsenen Pergola. Es ist so surreal romantisch, da bleibt kein Innerstes unberührt. Und kommt man mit der besten Freundin, geht einem das Herz spääätestens beim Yoga with a View auf. Und hey, der Aperol Spritz kommt schliesslich auf Knopfdruck. Just saying...