Grüntee

Von allen Tees wird dieser mit den meisten gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht. Weil seine Extrakte die Thermogenese in unserem Körper aktivieren – sprich: die Wärmebildung durch Stoffwechselprozesse –, wird unserer Fettverbrennung ordentlich eingeheizt. Hinzu kommen seine Bitterstoffe, die sogenannten Katechine, die dafür sorgen, dass die Wärmeabgabe und die Fettverbrennung in unserem Organismus gesteigert wird. Forschende konnten in der Vergangenheit belegen, dass die Teilnehmenden ihrer Studie nach zwölf Wochen nicht nur weniger Kilos auf die Waage brachten, sondern auch ihren Taillenumfang reduzierten. Dies könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass Grüntee-Extrakt den Ghrelin-Spiegel im Körper – hierbei handelt es sich um ein Darmhormon – deutlich senkt. Gut zu wissen: Biologischer und weniger verarbeiteter Grüntee hat in der Regel einen höheren Anteil an Grüntee-Extrakten und ist dementsprechend wirksamer.