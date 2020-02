Schlafen, speisen und spazieren in Brigels

Wer nicht das Glück hat, tagein tagaus in einem Örtchen zu leben, das dem Heimatort von Heidi verdächtig ähnlich sieht, der hat vom Winter 2019/2020 bisher vermutlich ebenso wenig mitbekommen wie wir. Bis auf ein paar kalte Schauer, Hagel und das Sturmtief Lolita gab es bisher wenig zu holen. Was also tun, wenn man den Schnee vermisst? Korrekt: Einen Ausflug in die Berge planen. Abseits vom Mainstream-Tourismus und überfüllten Pisten eignet sich das kleine Örtchen Brigels im Bündnerland dazu so gut wie kaum ein anderes. Hier gibt es das Gesamtpaket: verschneite Landschaften, Strecken zum Schlitteln und Skifahren, kulinarische Highlights und die richtigen Locations, um den Tag mit Wellness und Gemütlichkeit ausklingen zu lassen. Wo genau? Hier: