Auch wenn wir noch so aufpassen, manche Kleidungsstücke – meistens unsere Favoriten – sind nicht vor Schmutz gefeit. Besonders ärgerlich ist ein Fleck dann, wenn wir ohne zu kleckern unser Essen aufessen und danach doch eine schmutzige Stelle auf unseren Kleidern entdecken. Im Fall von Rost reichen ein älterer Metall-Knopf oder Nieten an einer Jeans aus, um rotbraune Stellen auf Textilien zu hinterlassen. Oder ein in die Jahre gekommener Metallbügel, auf dem ihr ein nasses Kleidungsstück wie einen Badeanzug zum Trocknen aufhängt.