Und wie oft jetzt?

Eine Faustregel, wie oft ein Gerät entkalkt werden muss, gibt es nicht. Das ist nämlich abhängig von zwei Faktoren. Zum einen von der Wasserhärte des Wohnortes. Es gibt weiches, mittleres und hartes Wasser. Wer es sich schon gedacht hat, je härter es ist, desto mehr Kalk enthält es. Die Wasserhärte kann ganz einfach online nachgeschaut werden. Wer es lieber selbst in die Hand nimmt, kann in einer Drogerie einen Test kaufen. Zum anderen kommt es auf den Gebrauch des Gerätes an. Je öfter es benutzt wird, desto schneller entsteht Kalk.