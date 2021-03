So ruiniert ihr eure Unterwäsche – und so nicht

2. Striktes Tumbler-Verbot

Der frühe Vogel fängt den Wurm und de Schneller isch de Gschwinder. Das mag alles richtig sein, gilt aber nicht für Unterwäsche. Die hat man in manchen Situationen zwar schnell ausgezogen – damit das aber passiert und man sich zuvor an ihrer Makellosigkeit erfreuen darf, gilt es, sie nach dem Waschen an der Luft trocknen zu lassen. Jagt man Lingerie durch den Tumbler, verlieren BHs an Elastizität. Cups können verbeulen. Klingt unsexy? Isso.