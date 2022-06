Bügeln

Was wir an Leinen so lieben: die Falten – yay. Das bedeutet nämlich für uns weniger Arbeit. Allerdings nerven extrem starke Falten, beispielsweise an einem Hemdkragen oder Rock. Anyway: Wer Leinen bügeln will, muss das Textil glätten, solange es noch feucht ist. Auf diese Weise wird das Resultat gleichmässiger. Neben der niedrigsten Stufe sollte zudem darauf geachtet werden, dass sich das Bügeleisen nicht zu lange auf derselben Stoffpartie befindet. Es wäre schade, wenn das Material, für das wir so brennen, nach dem Bügeln mit unschönen Brandflecken übersät ist.