So bleiben sie lange standhaft

Wenn man Tulpen gekauft hat, befüllt man die Vase erstmal mit frischem, kalten Wasser (fünf bis zehn Zentimeter hoch). Tulpen schräg anschneiden und in die Vase hineinstellen. Fertig. Wer Tulpen kennt, weiss, dass sie durstig sind und einiges an Wasser ziehen. Dabei ist ganz wichtig: nachfüllen, nicht ganz tauschen! Denn hier begehen viele den Fehler, das Erstwasser auszuschütten und dann vollständig mit neuem aufzufüllen. Tulpen wachsen durch diesen Frische-Boost dann viel schneller und welken dementsprechend früher. Besser ist es, das frische Wasser rechtzeitig auf das alte nachzugiessen. So gibt es keinen extremen Nährstoffanstieg, aber auch keinen -mangel.