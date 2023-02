Welche Vitamine wir wirklich brauchen

Damit unser Körper richtig funktioniert, also neue Zellen bildet, Nahrung verdaut und unser Herz antreibt, braucht er Futter. Nur klingt das irgendwie einfacher, als es eigentlich ist. Denn dabei kommt es vor allem auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung an. Aber was bedeutet das denn überhaupt genau? Obwohl die Meinungen von Vegetarier*innen, Pescetarier*innen, Alles-Esser*innen, Veganer*innen, Fast-Food-Verfechter*innen und Frutarier*innen da weit auseinander driften, sollten sich doch alle in einem Punkt einig sein: Unser Körper braucht 13 verschiedene Vitamine, um langfristig arbeiten zu können.