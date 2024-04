Wir alle sind in einer Zeit aufgewachsen, in der Kohlenhydrate durch populäre Diäten als grösster Feind der schlanken Linie verschrien waren. Und auch heute gibt es doch immer wieder diese eine Person, die mittels Keto, Atkins oder Paleo ungeheuer an Gewicht verloren haben will. Da in unserer Gesellschaft ein regelrechter Perfektionsdrang herrscht, werden ungesunde und unnötige Kalorien verteufelt. Aber sind Kohlenhydrate das überhaupt? Primär schlecht?