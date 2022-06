So werden wir Silberfischchen schnell los

Ja klar, sie sind winzig, ungefährlich und kein Gesundheitsrisiko. Trotzdem: Silberfischchen sind einfach gruusig. Und die meisten von uns wollen ihre Wohnung nicht mit den illegalen Mitbewohnern teilen. Zuerst einmal: Es liegt nicht an euch! Ihr könnt noch so viel putzen, Silberfische fühlen sich da wohl, wo es feucht ist. Oft kommt das in Neubauten vor, die zu wenig Zeit hatten, um richtig auszutrocknen. Es kann aber auch sein, dass sie als blinde Passagiere eingeschleppt worden sind, zum Beispiel mit einem Paket. Denn Silberfische lieben Karton.