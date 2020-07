Mit ätherischen Ölen gegen Mückenstiche

Übrigens könnt ihr die ätherischen Öle auch zu Hause in Form einer Duftlampe einsetzen. Einfach ein paar Tropfen mit etwas Wasser ins Schälchen geben, Kerze an und fertig. Die Wirkstoffe und der Geruch verdampfen, verteilen sich im Raum und halten durstige Mücken fern – Stiche kommen so gar nicht erst zustande.