Tipps für mehr Stauraum in kleinen Schränken

Step 4: Ein Archiv anlegen

Was ihr wirklich gar nicht mehr anzieht, könnt ihr gut und gerne an Freund*innen verschenken oder spenden. Alles, woran euer Herz noch hängt, momentan aber unmodisch ist, bietet sich für ein Archiv an. Klingt aufwendig, ist in Wirklichkeit aber ganz simpel. Die Methode, von der auch Kim Kardashian Gebrauch macht, sorgt dafür, dass alte Schätze nicht in Vergessenheit geraten. Schiesst von jedem Kleidungsstück, das in euer Archiv soll, ein Foto und speichert es unter einem eigens dafür angelegten Ordner auf dem Handy. Im Anschluss könnt ihr die Teile vorsichtig in Boxen sortiert nach «Frühling/Sommer» sowie «Herbst/Winter» verteilen und im Keller oder auf dem Dachboden lagern. Mit der Digitalisierung wird es euch in Zukunft einfacher fallen, euch an alte Kleidungsstücke zu erinnern und sie bei Bedarf wieder zu finden.