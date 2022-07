Wann sollte man seine Unterwäsche entsorgen?

Wir stossen auf eine Studie im Journal of Infection von 2001. Die ergab, dass in jedem durchschnittlich gewaschenen Slip immer noch ein Zehntelgramm Kot lauert. Die Wäsche beseitigt nicht jedes einzelne Bakterium im Stoff. Ok. Zu Refinery29 sagt der Gynäkologe Dr. Philip M. Tierno jedoch, dass uns das, was beim Waschgang nicht rausgespült wird, nicht schade.