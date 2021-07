Darf man die Mens für die Ferien verschieben?

Das sagt die Gynäkologin

«Durch die Hormongabe kann man die Periode verschieben», erklärt Dr. Bettina von Seefried, Inhaberin von gynhealth in Zürich. «Nimmt man bereits die Pille ein, kann man die Pause zwischen zwei Pillenpäckchen auslassen und nach dem einen beendeten Päckchen gleich das nächste einnehmen. Dieses Vorgehen ist gefahrlos.» Wenn man die Pille also schon nimmt, kann man ganz einfach selber die Zeit anhalten – zumindest, was die Mens betrifft. Was aber, wenn man nicht hormonell verhütet?