Velo mit Kleid? Mit diesen Tricks kein Problem mehr

Radlerhose bei kurzen Röcken

Bei kurzen Röcken lässt sich der Münzen-Trick nur schwer anwenden. Daher empfiehlt es sich, beim Velofahren eine kurze Leggings oder eine Radlerhose darunter zu tragen. So bleibt Frau trotz Windböe angezogen. Die praktischen Pants gibt es inzwischen in den verschiedensten Farben zu kaufen, im Idealfall passend zum Outfit. Die Radlerhose verhindert ausserdem, dass die Innenseiten der Oberschenkel aneinander reiben und wund werden. Am Zielort angekommen, kann man das Unterteil einfach ausziehen.