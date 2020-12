Was passiert eigentlich in einem CBD-Spa?

Rauchende, aber entspannte Köpfe

Besagte Kräuter-Hanf-Sauna, eine jeden Ästeten in meditative Verzückung versetzende, pechschwarze finnische Sauna, Dampfbäder und mit Cannabis-Essenzen versetzter Sprühnebel – das Zermatter Schlosshotel hat einen Trend gewittert und aus dem Wellness-Hype um den legalen Wirkstoff CBD in Kooperation mit den Produkte der Pflegelinie SwissCBD ein innovatives und äusserst harmonisches Spa-Konzept entwickelt. «Wir wollten etwas ganz Neues machen. Und da wir selbst von der Wirkung von CBD überzeugt sind, lag es nahe, an dieser Vision zu arbeiten», so Alex Perren, Inhaber des Schlosshotels.

Beruhigende, krampflösende und entzündungshemmende Kräfte sagt man dem Wirkstoff nach, der derzeit in sämlichen Beauty- und Selfcare-Produkten steckt und nicht besser in die jetzige Zeit passen könnte. CBD-Öl, galant unter die Zunge geträufelt, um Schlafstörungen, Stress, Angst und Nervosität in den Griff zu kriegen, scheint der hippste Zaubertrank zu sein.