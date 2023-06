Natürliches Bleichmittel

Wenn man seine feuchte Wäsche (besonders bei Leinen und Baumwolle) direkt in die Sonne hängt, kommt es zur Oxidation und somit zum Bleicheffekt: Die starke Sonneneinstrahlung greift die Farbmoleküle und die Schmutzpartikel an und zerstört diese. Ein natürlicher Fleckentferner also.