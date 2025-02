Wenn frau zur Sahara wird

Dann, wenn immer öfter nicht nur der Eisprung ausbleibt, sondern der Zyklus, kommt der Östrogenmangel – frau wird zur Sahara. Es trocknet wirklich alles an einem aus, das irgendwie austrocknen kann. Die Augen, die Nasenschleimhäute, die Haut, die Vagina. Und das Hirn. Ich könnte momentan stündlich meine Hände eincremen, wache nachts auf, weils mich überall juckt, und was mein Hirn gerade so macht, ist mir öfter ein totales Rätsel. Ich lege die Bluse, die ich in die Reinigung bringen will, auf meine Tasche, damit ich sie nicht vergesse. Zwanzig Minuten später zieh ich Schuhe und Mantel an, schmeiss die Bluse auf den Boden, nehm die Tasche und gehe aus dem Haus. Kürzlich hab ich beim Schauen eines Mystery-Thrillers geheult, weil ein Hund geblutet hat. Und dann diese schlechte Laune. Wie angeschmissen, ohne Grund. Hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht träumen lassen, dass meine Tochter mal über die Tasche stolpert, die ich vor der Tür liegenliess, und mich fragt, ob es eigentlich einen Grund für meine miese Laune gibt.