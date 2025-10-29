Wie lange ist Pasta eigentlich haltbar?

Wo verstaut man Pasta am sichersten?

Trockene Spaghetti, Linguini und Penne müssen nicht gekühlt werden, da sie keine frischen Inhaltsstoffe in sich tragen, die verderben könnten. Für die ideale Pasta-Bettruhe eignet sich ein nicht zu warmer, dunkler Ort – wie ein geschlossener Schrank oder die Vorratskammer. Hier kann sogar noch optimiert werden: Nimmt man die kleinen, harten Goldstücke aus der Originalverpackung und lässt sie in luftdichte Vorratsbehälter rieseln, haben Schädlinge wie Lebensmittelmotten keine Chance. Die nämlich fressen sich durch Pappe. Und Pasta im Glas sieht doch eh viel eleganter aus.

Na, dann: Buon appetito!